publié le 02/10/2019 à 22:41

"C'est une attente terrible". Laurent Magnin, le PDG de la compagnie XL Airways a pris dans ses bras les salariés de sa compagnie à la sortie du tribunal de commerce de Bobigny. Lundi 30 septembre, la compagnie française, placée en redressement judiciaire le 23 septembre, a annoncé la suppression de tous ses vols, deux jours avant cette audience qui devait évaluer une éventuelle reprise ou décider d'une liquidation.

Le tribunal a finalement décidé de se laisser jusqu'à vendredi pour trancher. Gérard Houa, qui était actionnaire minoritaire d'Aigle Azur (qui a mis la clé sous la porte le 27 septembre) via sa société Lu Azur, a déposé la seule offre examinée à l'audience.

Sa proposition prévoit de garder deux des quatre avions d'XL Airways et 48% du personnel en "prolongeant des liaisons vers l'Est notamment la Chine" et en arrêtant celles vers les Caraïbes, les États-Unis en basse saison, et La Réunion, a indiqué à l'AFP sur place un de ses proches, Philippe Bohn, ajoutant que Gérard Houa proposait "30 millions d'euros" pour la reprise de la compagnie. "L'offre ne nous a pas paru offrir toutes les garanties nécessaires, mais la justice se laisse encore quelques heures pour délibérer", a déclaré le PDG d'XL Airways.

Invité de RTL Grand Soir, le secrétaire d’État chargé des transports Jean-Baptiste Djebbari a indiqué que ce délai de deux jours "n'était pas une surprise". "Les juges se laissent les meilleures chances pour bien analyser le dossier, sa solidité sur le plan financier et sur le plan industriel".

