Décidément, fortes turbulences dans le ciel français. Après Aigle Azur, c'est XL Airways qui demande son placement en redressement judiciaire. La compagnie se déclare en cessation de paiement. "Depuis plus d'un an, la direction a négocié avec plusieurs repreneurs.

Ces négociations n'ont pas abouti et la compagnie doit aujourd'hui se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Bobigny", a expliqué jeudi soir la société dans un communiqué.

Les ventes sont par conséquent suspendues. Les passagers sont invités à vérifier le statut de leurs vols et les 570 salariés angoissent. "Nos craintes, c'est de voir des salariés une fois de plus perdre leur emploi", déplore Sofiane Ghodbane, représentant syndical à l'UNAC. "XL Airways, c'est une compagnie française qui risque demain de disparaître".

"Si le gouvernement n'entend pas aujourd'hui notre cri d'alarme, aujourd'hui c'est XL Airways, mais demain ce sera d'autres compagnies qui vont suivre. (...) C'est un tsunami social qui se prépare", affirme le syndicaliste.



Équipée de longs-courriers de moyenne capacité Airbus A330, XL Airways transporte chaque année près de 700.000 passagers en long-courrier, sur quatre continents, essentiellement en Amérique du Nord, notamment les Etats-Unis, les Antilles, mais aussi en Chine.

