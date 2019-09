publié le 27/09/2019 à 18:41

Cette fois, c'est bel et bien fini : ce vendredi 27 septembre à minuit, Aigle Azur n'existera plus. La justice n'a retenu aucune des offres de reprise de la deuxième compagnie aérienne française. Air France s'était retirée de la compétition et les deux candidats restant n'ont pas réussi à prouver leur fiabilité.

"On n'a rien pu faire" a déclaré attristée la présidente du tribunal de commerce d'Évry, en charge du dossier, indiquant que l'instance juridique avait travaillé "jour et nuit" pour trouver une solution. Selon ses dires, le ministère des Transports aurait également tout tenté pour ne pas arriver à cette situation. Le ministre aurait personnellement utilisé son téléphone pour mettre en lien les investisseurs potentiels et les syndicats, sans succès.



Les 1.150 salariés de la compagnie vont perdre leur emploi. Un accompagnement particulier sera mis en place rapidement, avec des formations et des reclassements pour les aider à retrouver du travail.

À écouter également dans ce journal

Hommage à Jacques Chirac - Dans la soirée consécutive à l'annonce de la mort de l'ancien président, une immense file d'attente s'est formée devant l'Élysée. Des centaines de personnes sont venues signer un livre d'or dédié à la mémoire de Jacques Chirac.

Incendie à Rouen - L'inquiétude règne toujours après l'incendie qui a touché l’usine Lubrizol le 26 septembre dernier. La fumée dégagée par ce dernier s'est déposée sur un large périmètre autour de la zone sinistrée. Trois ministres se sont rendu à Rouen pour rassurer la population.

Volley - L'équipe de France affronte ce 27 septembre la Serbie pour une place en finale de l'Euro de Volley. Les Bleus vont jouer à domicile à Bercy devant 13.000 supporters.