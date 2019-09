Lyon-PSG : Paris sans Mbappé ni Icardi mais avec Neymar

Kylian Mbappé et Neymar le 27 avril 2019 au Stade de France

publié le 21/09/2019 à 14:47

Kylian Mbappé devra attendre encore un peu avant de refouler une pelouse. L'attaquant du Paris Saint-Germain ne fera pas la déplacement à Lyon dimanche 21 septembre (21h). Bien que le champion du monde ait repris l'entraînement collectif, "c'est encore trop risqué" de le faire jouer, a annonce Thomas Tuchel samedi en conférence de presse à la veille du match.

Et les champions en titre devront également composer avec les absences de Mauro Icardi Pablo Sarrabia. Mais après sa victoire 3-0 face au Real Madrid, le PSG a montré que même amoindri, il restait très fort. D'autant que les Parisiens pourront compter sur Neymar, déjà de retour face à Strasbourg, et Di Maria, auteur d'un doublé en Ligue des Champions, qui seront bel et bien présent face aux Lyonnais.

"Ça a été difficile l'année dernière (défaite 2-1) et ça le sera encore cette année. J'attends un Lyon en top forme", a déclaré Thomas Tuchel. Sur ses quatre derniers déplacements dans la capitale des Gaules, le PSG a perdu trois matchs. Mais les Lyonnais, peu en vue après un début de saison tonitruant, n'abordent pas ce match avec une grande sérénité.