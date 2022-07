La chaleur est de retour en France après une première vague en juin qui avait provoqué des alerte rouges de Météo-France. Dans tout l'hexagone, le mercure va grimper au-dessus de 35 degrés, notamment dans le Sud-Ouest de la France.

Un épisode de vague de chaleur devrait débuter dès mardi 12 juillet dans les Pyrénées. Sur les trois prochains jours, le Sud-Ouest va être particulièrement exposé, les températures atteignant jusqu'à 37°C mardi à Toulouse, assure Louis Bodin, le spécialiste météo de RTL. Les premières alertes de vigilance orange canicule pourraient intervenir mercredi pour certains départements, mais la décision sera prise notamment avec les autorités sanitaires, ont souligné les spécialistes de l'opérateur météo public lors d'une conférence de presse.

La vague de chaleur, liée à "la remontée progressive sur le pays d’air très chaud en provenance du Maroc et de l’Espagne", selon Météo-France, se poursuit dans le Sud-Ouest, jusqu'à la fin de la semaine et devrait progresser vers la vallée de la Loire jusqu'à Nantes, où les températures vont côtoyer les 35°C. Ailleurs, il faudra compter entre 30 et 34°C jusqu'à mercredi, puis un rafraîchissement au nord de la Loire (autour des 30 degrés) pour le reste de la semaine.

Cette hausse des températures devrait se poursuivre la semaine prochaine. "Pour dimanche et lundi prochain, la chaleur pourrait s'intensifier dans le Nord et le Nord-Est où on pourrait atteindre les 35 degrés", prévient Louis Bodin.



Il est encore difficile de prévoir la durée du phénomène, même s'il pourrait se transformer en épisode caniculaire (fortes températures de jour comme de nuit) à partir de dimanche. Toutefois "on s'attend a minima à une durée de 8 à 10 jours", avec un pic probablement "entre samedi et mardi prochain (19 juillet), a précisé Sébastien Léas, de Météo-France.

