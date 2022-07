Pour la commission des Finances, la bataille fait rage entre le candidat du RN, plus gros groupe d'opposition, Jean-Philippe Tanguy, et Éric Coquerel, candidat unique de la Nupes. La coalition de gauche a un avantage numérique. Alors le RN fait des appels du pied aux députés LR. Dans Le Figaro, Marine Le Pen explique que leurs électeurs "ne leur pardonneront pas" s'ils laissent gagner "le plus islamo gauchiste, anti-police et racialiste de LFI".

Les députés LR ont leur candidate, Véronique Louwagie. Certains trouvent que le RN devrait décrocher la commission mais de là à voter pour Jean-Philippe Tanguy ? Pour l'écrasante majorité de LR, c'est une ligne rouge infranchissable. "Si quelqu'un fait ça je lui rentre dedans", menace un député. "Voter RN, ce serait signer notre arrêt de mort", insiste un autre. Alors la droite veut tenter un coup de poker.

La Nupes a 18 commissaires aux finances, le RN en a 11 et LR, 8. Mais la droite va essayer de séduire les députés non-inscrits et les 3 du groupe "Libertés, indépendance, Outre-mer et territoires". "S'ils votent Louwagie, on est 12, donc plus que le RN", calcule un LR. La droite voudrait un vote à bulletins secrets, avec isoloir au cas où des députés de gauche non insoumis seraient tentés de snober Éric Coquerel. LR s'active aussi auprès des macronistes : "Si vous ne voulez pas de LFI, votez pour nous". Mais la majorité compte laisser l'opposition se débrouiller : "On ne choisit pas notre opposition". Donc, sauf rebondissement, la commission des Finances tend les bras à Éric Coquerel.

