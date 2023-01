Le prince Harry n'en finit plus de faire parler de lui. Après la série documentaire sur Netflix, ses mémoires, à paraître le 10 janvier (Spare, Le Suppléant), ont été précédées ce jeudi 5 janvier de quelques fuites opportunes.

La presse britannique a en effet révélé un extrait dans lequel le prince William, héritier de la couronne britannique, est accusé par son frère de l'avoir jeté au sol lors d'une dispute en 2019. Une dispute dont le point de départ aurait été des remarques du prince William envers Meghan, l'épouse du prince Harry.

Le prince Harry aurait aussi affirmé que Kate Middleton et le prince William l'ont encouragé à porter son costume nazi en 2005, à une soirée déguisée. Quelques jours plus tard, face à l'ampleur du scandale, ce dernier n'avait pas eu d'autres choix que de présenter des excuses publiques.

En Outre-Manche, ces nouvelles révélations agacent plus qu'elles n'attendrissent. Les Britanniques interrogés regrettent ce déballage en place publique. "J'aimerais juste que ces deux frères se réconcilient. Il n'y a que la famille qui compte, non ?"

Les Britanniques font part d'une certaine incompréhension face au couple Harry/Meghan qui disait vouloir plus de sérénité en s'éloignant des médias et en s'exilant avec fracas, aux Etats-Unis, il y a deux ans. "Pour des gens qui ne voulaient pas être dans les médias, ils attirent beaucoup leur attention. La reine est morte il n'y a pas si longtemps. Il devrait y avoir un peu plus de respect". "Ils sont clairement en quête de publicité".

Tout cela ne devrait donc pas faciliter le couronnement de Charles III, prévu le 6 mai prochain.

À écouter également dans le journal

Énergie - Emmanuel Macron a demandé aux fournisseurs d'énergie de renégocier les contrats de toutes les TPE, comme par exemple les boulangers, reçus ce jeudi 5 janvier à l'Élysée.



Santé - À Paris, plusieurs milliers de médecins sont descendus dans la rue ce jeudi 5 janvier, en point d'orgue d'une grève contestée. Le ministre François Braun est favorable à une revalorisation des tarifs de consultation, mais pas à hauteur de 50 euros réclamés.

Fait divers - Un enfant de 11 ans aurait subi des viols répétés durant plus de deux ans par un camarade de son école privée, dans le Rhône. Le parquet de Vienne a ouvert deux enquêtes, pour viol et pour harcèlement scolaire.

