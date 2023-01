D'habitude c'est une parenthèse gourmande, mais ce jeudi matin, la traditionnelle galette de l'Élysée avait un goût un peu salé. Alors que les boulangers subissent la forte hausse des prix de l'énergie et que le gouvernement a multiplié les annonces pour leur venir en aide, Emmanuel Macron a poursuivi l'opération calinothérapie.

Parce que ces boulangers, Emmanuel Macron préfère les voir bien au chaud dans la salle des fêtes de l'Élysée plutôt que dans la rue en train de crier leur colère contre les prix de l'énergie. Boulangers mais aussi bouchers, charcutiers, cavistes, poissonniers, chocolatiers, tous les artisans, tous les TPE, le président de la République demande aux fournisseurs d'électricité de leur permettre de "renégocier" leurs contrats, et le ton monte un peu.

"J'ai entendu l'inquiétude et l'angoisse, elle est légitime. J'en ai comme vous assez que des gens, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. La crise elle touche tout le monde mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre", déclare le président.

Le chef de l'État espère calmer la colère et l'angoisse des artisans. Il leur promet aussi des interlocuteurs dans chaque préfecture pour s'y retrouver. Le président demande aux fournisseurs d'électricité de la bonne volonté, mais il ne peut pas leur imposer ces renégociations de contrats.

À écouter également dans ce journal

Santé - L'exécutif doit affronter la colère des médecins libéraux. Une partie d'entre eux s'apprête d'ailleurs à manifester à Paris. Le cortège s'élancera depuis le Panthéon pour rallier le ministère de la Santé. Des médecins qui réclament toujours une revalorisation des consultations.

Vatican - Dernier hommage à Benoît XVI ce jeudi matin à Rome. Les obsèques du Pape émérite ont été célébrées avant que la dépouille de Joseph Ratzinger ne rejoigne celles de ses prédécesseurs dans la crypte de la basilique Saint-Pierre.

Rhône - Un petit garçon de 11 ans dit avoir été harcelé et violé par un camarade de classe l'an dernier. Des faits qui se seraient déroulés à Condrieu près de Lyon. À chaque fois, la victime présumée avait été invitée chez celui qu'il accuse.

