Tempête Dennis : le Royaume-Uni face à un "danger de mort"

publié le 16/02/2020 à 14:42

Des conditions climatiques dantesques avec des pluies torrentielles et vents violents. La tempête Dennis, qui fait des ravages et balaye le Royaume-Uni ce dimanche 16 février, cloue au sol des centaines d'avions pendant que l'armée est mobilisée et le sud du Pays de Galles placé en alerte rouge, la météo y présentant un "danger de mort".

Dans ces conditions, 200 alertes inondations ont été mises en place dans la matinée de dimanche, sur une zone s'étendant du sud de l'Écosse jusqu'à la Cornouailles au sud-ouest de l'Angleterre. En plus des nombreux avions cloués au sol, le service ferroviaire a aussi été suspendu dans le sud du Pays de Galles, en raison de la présence d'eau sur les voies.

L'Institut météorologique britannique (Met) a, de son côté, placé le sud du Pays de Galles en alerte rouge, le niveau d'alerte le plus élevé, à cause des fortes pluies liées à la tempête Dennis, ce qui constitue une première concernant les pluies depuis décembre 2015. Pour rappel, une alerte rouge équivaut à "des conditions météorologiques dangereuses" présentant "un danger de mort", des risques de perturbations dans l'approvisionnement en énergie et des dommages aux infrastructures.