Le collectif d'associations "Marchons Enfants", parmi lesquelles "la manif pour tous", appelait à des rassemblements dans une soixantaine de villes en France, samedi 10 octobre. Ils dénoncent le projet de loi bioéthique, en particulier l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. En janvier dernier, des dizaines de milliers de personnes étaient venues défiler dans la capitale. Mais depuis, l'épidémie de coronavirus a frappé le pays et les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits dans de nombreuses villes. À Paris, ils étaient donc beaucoup moins nombreux à manifester pour éviter l'adoption définitive du texte dans trois mois.



Dans la capitale, c'était donc une manifestation modeste, avec des allures de meeting politique. Sous les fenêtres du ministère de la Justice, les prises de paroles s'enchaînent : "Nous sommes place Vendôme, devant le ministère de la justice, la chancellerie. Nous nous adressons particulièrement au nouveau ministre de la Justice, monsieur Dupond-Moretti. Monsieur le ministre, soyez à la hauteur de votre charge : défendez la justice, renoncez à l'injustice de ce projet !" En effet, le ministère de la Justice est en partie en charge de cette loi sur la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes.

Agnès, elle, agite frénétiquement son drapeau rouge et blanc "Liberté, égalité, paternité". La militante dénonce cette loi qui, d’après elle, a été votée à l’assemblée au cœur de l’été dans un hémicycle presque vide. “Je peux comprendre que des personnes aient envie d’avoir un enfant. Mais priver un enfant de son père d’une façon non accidentelle, le faire sciemment, je pense que ça pose un problème éthique. Il faudrait qu’il y ait un débat et là, il n'y en a pas eu puisque ça a été voté en été. Pour moi, ce n'est donc pas un débat démocratique."

Cette manifestation ressemble à un baroud d'honneur. Au bout d’une heure, la foule clairsemée a déjà quitté les lieux, ou en profite pour faire du lèche-vitrine place Vendôme. La loi bioéthique sera de nouveau soumise au vote en janvier prochain, cette fois-ci au Sénat.

