Roland-Garros : Nadal et Djokovic se retrouvent pour une finale historique

publié le 10/10/2020 à 03:12

C'est par un blockbuster que se terminera cette drôle d'édition automnale de Roland-Garros. Ce dimanche 11 octobre, Rafael Nadal, qui a écarté vendredi en demies Diego Schwartzman, affrontera Novak Djokovic, tombeur in extremis de Stefanos Tsitsipas, dans une finale qui sera forcément historique.

Historique parce que Nadal vise un treizième trophée sur la terre battue parisienne. Jamais personne dans l'histoire du tennis n'a remporté plus de douze fois le même titre en simple, Majeur ou pas. Seule Martina Navratilova s'est imposée douze fois elle aussi dans le tournoi de Chicago entre 1978 et 1992.

Historique aussi parce que s'il gagne, Rafael Nadal égalera le record de vingt titres du Grand Chelem détenu par Roger Federer, tandis qu'en cas de victoire, Djokovic recollerait à une longueur de l'Espagnol (18 pour le Serbe, 19 pour l'Espagnol).

Nadal a déjà battu deux fois Djokovic en finale du tournoi

Historique enfin parce que si Novak Djokovic gagne son deuxième trophée majeur parisien après celui de 2016, il deviendra le premier dans l'ère Open (1968) à avoir remporté deux fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem, et le premier à avoir battu Nadal en finale sur son court fétiche Philippe-Chatrier.

De son côté, Nadal est en confiance car il s'est qualifié nettement plus facilement que le Serbe pour sa 13e finale à Roland-Garros en disposant de l'Argentin Diego Schwartzman (14e) 6-3, 6-3, 7-6 (7/0). "Pour moi, c'est incroyable de jouer la finale de Roland-Garros encore une fois", s'est réjoui le Majorquin de 34 ans, qui a déjà battu deux fois Djokovic dans le match pour le titre sur la terre battue parisienne, en 2012 et 2014. On a hâte de lire la nouvelle page d'histoire que Djokovic et lui vont écrire dimanche à Roland-Garros.