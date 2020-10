publié le 10/10/2020 à 02:04

Donald Trump tiendra dès ce lundi 12 octobre en Floride son premier meeting électoral depuis son test positif au Covid-19 la semaine dernière. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi son équipe de campagne.

Le meeting, qui aura lieu dans la ville de Sanford, se tiendra 12 jours après l'annonce de son test positif au coronavirus. Le président américain a durant sa convalescence exprimé à plusieurs reprises son impatience de repartir en campagne sur le terrain en vue de la présidentielle du 3 novembre, et son médecin a affirmé qu'il pourrait reprendre ses activités publiques "sans risque" dès samedi, mais il n'a pas fait mention d'un test négatif. On doit pour l'instant s'en tenir à la déclaration de Donald Trump, qui "pense" ne plus être contagieux.



Donald Trump, qui trépignait de reprendre sa campagne interrompue par son infection au Covid-19, va donc faire son retour devant ses partisans samedi à la Maison Blanche puis lundi en Floride, malgré les doutes persistants sur sa santé une semaine après son hospitalisation. Selon un haut responsable américain, il s'exprimera samedi sur le thème de "la loi et l'ordre", un de ses slogans, depuisle balcon de la Maison Blanche, à une foule rassemblée sur la pelouse en contrebas.

La Floride est un État clé pour décrocher la victoire

Distancé par le démocrate Joe Biden dans les sondages à 25 jours de la présidentielle, le milliardaire républicain espérait initialement tenir un meeting dès samedi en Floride, État clé pour décrocher la victoire le 3 novembre.

En attendant, encore confiné, Donald Trump a affiché son endurance avec un marathon radiophonique de deux heures sans interruption, en forme d'échange au téléphone avec Rush Limbaugh, figure de la sphère conservatrice, qui n'a cessé de louer son bilan.

Je n'allais pas très bien, mais ces médicaments sont tellement bien, ils ont juste éliminé le virus Donald Trump





"Nous avons un remède" pour guérir du coronavirus, a-t-il martelé à plusieurs reprises au sujet du traitement expérimental qui lui a été administré, promettant une fois de plus de le distribuer gratuitement. "Je n'allais pas très bien", mais "ces médicaments sont tellement bien, ils ont juste éliminé le virus", a assuré le président de 74 ans, laissant transparaître à plusieurs reprises sa frustration face à ce coup d'arrêt. Le message est clair : Donald Trump veut montrer que la page de la maladie est tournée.