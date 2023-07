Des décorations qui font grincer des dents à gauche. Patrick Pouyanné, le patron de TotalEnergies, a été promu au rang d'officier, le même jour que Narendra Modi, le Premier ministre indien accueilli en grandes pompes par Emmanuel Macron, et fait grand-croix de la Légion d'honneur ce 14 Juillet 2023.

"On récompense les plus gros pollueurs", dénonce Zoé Pélegry, la porte-parole du mouvement écologiste Alternatiba. "Pour nous, le symbole, c'est vraiment la complicité du gouvernement avec les plus gros criminels et les plus gros responsables du dérèglement climatique", développe la jeune femme au micro de RTL ce vendredi 14 juillet.



"Le gouvernement a décidé de récompenser TotalEnergies et Patrick Pouyanné, alors que dans le même temps, il décide de criminaliser les activistes écologistes, les lanceurs d'alerte, en les traitant d'écoterroristes", poursuit-elle. Et de conclure : "Donc le symbole, il est là [...] le dérèglement climatique est là dès aujourd'hui, et on décide de récompenser le monde du passé, un monde qui se fonde sur les extractions d'énergies fossiles et qui est responsable de ce dérèglement", évoquant un "contresens historique".

Le patron du PS, Olivier Faure, ainsi que plusieurs responsables politiques de gauche, ont critiqué vendredi la promotion du PDG de TotalEnergies. "Mettre à l'honneur un patron qui continue ses projets écocides, quel est le message ?", a interrogé dans un message posté sur Twitter le Premier secrétaire du Parti socialiste. "Le niveau de cynisme, de déni climatique, de sentiment de toute puissance et d'impunité du Président de la République est absolument incroyable", a abondé la députée écologiste Sandrine Rousseau.

