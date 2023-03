Le groupement Les soulèvements de la Terre a été accusé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'être à l'origine des actions violentes survenues lors de la manifestation contre les méga-bassines, le samedi 25 mars à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Un auditeur l'interroge à propos de sa demande de dissolution de l'association écologiste : "Prenez-vous volontairement le risque de créer d'autres mouvements encore plus radicaux ?"

"Il y a un état de droit", rappelle le ministre de l'Intérieur. "On engage une dissolution, c'est une étape très importante, formelle parce qu'elle est en Conseil des ministres". Ainsi, pour mettre fin à cette association, comme le demande Gérald Darminin, il faut que le Conseil l'autorise après un contradictoire", un texte qu'il a envoyé aux Soulèvements de la Terre ce mercredi 29 mars. "Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul", souligne-t-il.

Cette dissolution est soumise, si le Conseil des ministres l'approuve, au Conseil d'État. "Jusqu'à présent le Conseil d'État, sauf une fois, a suivi les dissolutions que j'ai proposées de l'ultra-droite, islamistes, ou d'ultra-gauche", rappelle le ministre. Pourtant, il insiste sur l'importance de cette décision : "On fait toujours ça d'une main tremblante", admet-il.

"Je pense que Les soulèvements de la Terre, ils n'ont pas fait que ce week-end (la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, ndlr), ils sont rentrés dans des entreprises pour saccager, ils ont appelé à l'insubordination, à la violence contre toutes formes d'institutions et ils ont aussi été responsables de Sainte-Soline, il y a six mois, où 61 gendarmes (ont été blessés)", énumère Gérald Darmanin. "On ne peut pas laisser faire une association ou un groupe comme celui-ci".

