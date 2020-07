publié le 14/07/2020 à 19:04

Gros dossier, un gros chantier sur lequel le président était attendu dans ce contexte de crise économique et sociale : l'emploi des jeunes. Au passage Emmanuel Macron a confirmé la prévision d'environ 900.000 chômeurs supplémentaires provoqués par la crise sanitaire lors de son interview du mardi 14 juillet. L'urgence étant bien sûr de mettre en place un dispositif pour aider, soutenir tous ceux qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail.

Et cela va notamment passer par un système temporaire d'exonération de charges pour l'embauche des jeunes peu qualifiés. Ainsi, pour les contrats des jeunes de moins de 25 ans signataires d'un CDI ou d'un CDD longue durée, les cotisations des entreprises seront en partie compensées, pour un salaire jusqu'à un peu moins de 1.500 euros brut, ce qui correspond à environ 90% des recrutements de jeunes.

Cette aide sera mise en place pendant un an voire deux ans, le temps que le marché du travail soit plus fluide. Par ailleurs, les parcours d'insertion pour les jeunes seront renforcés avec de nouvelles aides mises en place et 300.000 contrats créés. Il y aura également la création de 100.000 emplois service civique.

À écouter également dans ce journal

Santé - Emmanuel Macron a indiqué souhaiter le port obligatoire du masque dans les lieux publics clos comme les magasins et les supermarchés, à partir du 1er août.

Retraites - Emmanuel Macron a indiqué que la réforme des retraite ne serait pas annulée, mais ses modalités rediscutées avec les partenaires sociaux.

Covid-19 - Emmanuel Macron a annoncé un certain nombre de mesures lors de l'interview du 14 juillet, comme la possibilité de tests virologiques sans ordonnance.