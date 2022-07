Crédits immobiliers : que va changer la hausse des taux d'intérêt de la BCE ?

Face à l'inflation galopante, La Banque centrale européenne (BCE) a augmenté ce jeudi 21 juillet ses taux d'intérêt pour la première fois en plus de dix ans face. Cette situation marque un tournant majeur après une longue période d'argent facilement accessible dans la zone euro. C'est un relèvement de 0,5 point qui a été décidé.

Le principal taux d'intérêt passe ainsi de zéro, où il campait depuis 2016, à 0,50%, tandis que celui taxant une partie des liquidités bancaires non distribuées en crédit, négatif depuis 2014, remonte de -0,50% à zéro.

Cependant, la banque centrale doit faire dans le même temps attention à ne pas aggraver la crise économique qui sévit dans une zone euro déjà fragilisée par les problèmes énergétiques et les turbulences politiques en Italie. La banque centrale a aussi dévoilé un nouveau programme d'achat d'obligations afin de contenir les coûts d'emprunt des pays les plus endettés de la zone euro.

Des conséquences concrètes sur les prêts immobiliers

Les banques commerciales répercutent les taux dont elles font l’objet pour leurs propres prêts et placements sur leurs clients, dont font partie les entreprises et les ménages. Ainsi, le taux directeur impacte directement le prix du crédit et de l’épargne octroyée par les banques commerciales nationales qui répercutent les taux de la banque centrale.

Concrètement, si les taux directeurs de la BCE et des banques centrales augmentent, les taux d’intérêt des banques commerciales grimpent aussi. Les crédits des citoyens deviennent alors plus chers. "À l’inverse, si les taux directeurs baissent, les taux des banques commerciales diminuent, et le coût de vos prêts s’amoindrit", explique le site spécialisé Fortuneo Banque.

