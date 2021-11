Les infos de 18h - David Lisnard à la tête de l'AMF : une défaite pour Macron ?

A cinq mois de l'élection présidentielle, c'est un premier revers pour Emmanuel Macron. David Lisnard, le maire LR de Cannes, succède à François Baroin à la tête de l'Association des maires de France avec 62% des suffrages exprimés, face au maire UDI de Sceaux Philippe Laurent.

La candidature de David Lisnard s'inscrivait en opposition au chef de l'État. Le maire de Cannes est un des espoirs des Républicains pour les prochaines années. Il s'est beaucoup attaqué ces dernières semaines à Emmanuel Macron sur sa gestion de la crise sanitaire. Cette défaite n'est pas une bonne nouvelle pour le Président de la République qui en coulisses a tout fait pour soutenir la candidature de Philippe Laurent.

Mais cette défaite est plus une demi-défaite. En effet, ce scrutin se joue à la proportionnelle et la liste de Philippe Laurent, jugé plus "Macron-compatible", a recueilli un tiers des suffrages. Au bureau de l'association des maires de France, la où tout se décide, la majorité double son nombre de soutiens, passant de 4 à 8.

Ce jeudi, Emmanuel Macron doit se rendre à l'association des maires pour clôturer ce 103ème Congrès, une première depuis deux ans. C'est à cet instant que l'on pourra mesurer l'impact du vote d'aujourd'hui en scrutant l'applaudimètre.

À écouter également dans ce journal

Affaire Preynat- L'ancien prêtre Bernard Preynat, condamné en 2020 à cinq ans de prison ferme pour des agressions sexuelles sur mineurs commises a été arrêté mercredi 17 novembre matin dans la Loire en exécution de sa peine.

Royaume-Uni - La Reine d'Angleterre est de retour. Elizabeth II a reçu mercredi le chef d'Etat major britannique Nick Carter, lors de sa première apparition publique depuis son absence à une cérémonie officielle dimanche dernier.

Sud-Ouest - Deux hommes, membre de l'ultradroite dite "accélérationiste", ont été interpellés ce mardi en Gironde et à Montauban. Les enquêteurs les soupçonnent de préparer des "actions violentes".