Ultradroite : ce que l’on sait des deux hommes interpellés dans le Sud-Ouest

Deux hommes ont été interpellés mardi 16 novembre en Gironde et à Montauban (Tarn-et-Garonne) dans le cadre d'une enquête ouverte en octobre par le parquet national anti-terroriste pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et "provocation directe par un moyen de communication en ligne à un acte de terrorisme".

D’après une source policière à RTL, le principal suspect, âgé de 46 ans et employé municipal de Montauban, appelait, sur la messagerie Telegram, à des actions violentes de tout type, attentats ou assassinats, et donnait de nombreux conseils sur la façon de procéder. Il diffusait par ailleurs une volumineuse propagande raciste antisémite et racialiste. Le second est suspecté d'avoir fourni des armes à feu.

Les deux hommes appartiennent à la mouvance d'ultradroite dite "accélérationiste". C'est-à-dire qui cherche à déclencher une guerre civile et raciale en appelant à des attaques et actions violentes.

De "très nombreuses armes à feu" ont également été retrouvées lors d'une perquisition telles que des armes de poing et de chasse, mais pas de guerre. En revanche, les forces de l'ordre ont découvert de nombreux éléments pouvant entrer dans la composition d'explosifs. Une question taraude toujours les enquêteurs : à quoi devaient servir ces armes ?