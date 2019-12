publié le 09/12/2019 à 18:53

La sanction est tombée pour Jean-Luc Mélenchon. Le leader de La France Insoumise a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 8.000 euros d'amende pour rébellion et provocation lors de la perquisition au siège LFI il y a un peu plus d'un an. Il avait notamment crié : "La République c'est moi", et avait pris part à une bousculade entre militants, policiers et magistrats.nu

Jean-Luc Mélenchon a réagi à cette décision politique et a dénoncé un procès politique : "Quel est mon crime fondamental ? Quelle est la faute que j'ai faite à leurs yeux ? Je vais vous le dire… J'ai fait 20% à l'élection présidentielle et ils ne peuvent pas me le pardonner. Il y a un système politique qui fonctionne mais il n'y a pas que les ennemis qui sont traités comme ça".

Le leader LFI a ensuite souligné que le pouvoir exécutif "utilisait la justice" pour "éliminer ses adversaires politiques" : "J'espère que vous avez correctement interprété ce qui arrive à Monsieur Bayrou ou à Monsieur Collomb… C'est devenu un régime qui utilise la justice, qui utilise ses réseaux d'influence, qui utilise la police… qui utilise tout ce qui lui passe sous la main pour essayer d'éliminer ses adversaires politiques et même ses amis quand ils sont encombrants".

À écouter également dans ce journal

Patrick Balkany reste en prison - La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de remise en liberté de Patrick Balkany. Le maire LR de Levallois-Perret comparaîtra donc détenu lors de son procès en appel pour fraude fiscale qui commence mercredi 11 décembre à Paris.

Benzema risque un procès - La cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation de Karim Benzema qui contestait les méthodes d'investigation d'un policier chargé de l'enquête sur le chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. On se dirige donc vers un procès dans cette affaire où l'attaquant du Real Madrid est mis en examen.

Sécurité sanitaire - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a annoncé que 36 produits à base de glyphosate allaient être retirés de la vente d'ici fin 2020.