et AFP

publié le 03/11/2019 à 22:30

Le chef de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a accusé dimanche 3 novembre le président Emmanuel Macron de "mettre de l'huile sur le feu" à propos des musulmans et de la polémique sur le port du voile.

"Faisons attention, il y a des gens qui jouent avec le feu dans ce pays", a affirmé le député des Bouches-du-Rhône sur France Inter et France Info. Il a ainsi estimé qu'Emmanuel Macron avait "montré du doigt la culpabilité des musulmans" dans l'attaque de la préfecture de police de Paris menée par un musulman soupçonné de s'être radicalisé mais dont les motivations n'ont pas encore été établies.

Interrogé sur le communautarisme musulman, il a estimé que cela "avait toujours été un problème par rapport à l'idée républicaine". "En même temps, on ne peut pas dire que c'est une menace" en France. Il a critiqué "le communautarisme épais, violent", et selon lui "agressif" à son égard du Crif (Conseil représentatif des instances juives de France). Mais "est-ce que vous diriez que le Crif menace l'unité de la République? Non", a-t-il ironisé.

"Le problème, ce n'est pas le voile"

Pour lui, la solution pour ne plus parler d'immigration comme d'un problème, "c'est l'emploi". Car, dit-il, "le problème, ce n'est pas le voile. Ce sont les dividendes excessifs donnés aux actionnaires. C'est le mépris pour le peuple". "Avec le mépris de classe qu'affiche Emmanuel Macron, il est certain que tous les jours il remplit le seau" de la cheffe du Rassemblement national Marine Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon s'en est également pris au "vide de Mme Le Pen". "De ce point de vue, elle est très performante. C'est une femme qui ne parle jamais, qui ne vient pas à l'Assemblée, qui ne s'exprime pas, c'est une balise vide", a-t-il dit.

« Aujourd'hui, les radicaux ont gagné la bataille sur les musulmans modérés, et les fondamentalistes islamistes cherchent, au travers du voile et de diverses revendications politico-religieuses, à faire sécession dans notre pays ! » #DimPol @France3tv pic.twitter.com/0GIZn8pEnC — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 3, 2019

De son côté, le vice-président du RN Jordan Bardella a accusé Jean-Luc Mélenchon de se rallier au Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) qui est, selon lui, "une organisation islamiste, qui est le cheval de Troie de l'islamisme en France". Selon lui, Mélenchon fait partie des "partisans du communautarisme et de la partition de la société française".



"Aujourd'hui, les radicaux ont gagné la bataille sur les musulmans modérés, et les fondamentalistes islamistes cherchent, au travers du voile et de diverses revendications politico-religieuses, à faire sécession dans notre pays", a-t-il ajouté sur France 3.