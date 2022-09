Les infos de 18h - Centrale de Zaporijjia : ce qu'il faut retenir de l'entretien entre Macron et Poutine

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont eu un nouvel entretien téléphonique ce dimanche après-midi.

Les deux dirigeants ont parlé de la situation sécuritaire en Ukraine et notamment de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Le sixième et dernier réacteur a été mis à l'arrêt dans la nuit de samedi à dimanche et des bombardements ont toujours lieu non loin du site.

Vladimir Poutine a mis en garde Emmanuel Macron contre des conséquences catastrophiques en cas d'attaque sur la centrale. Moscou accuse les Ukrainiens de mettre en danger l'intégrité du site. Emmanuel Macron a rappelé à Vladimir Poutine que c'est justement l'occupation russe qui faisait courir des risques aux réacteurs nucléaires.

Ce coup de fil intervient dans un contexte difficile pour Moscou, car l'armée russe recule "beaucoup" dans la région de Kharkiv. Selon les cartes de l'état-major russe, Moscou aurait perdu 8.000 km2 de territoires en quelques jours. Certaines unités russes repasseraient même du côté russe de la frontière. Les Ukrainiens poursuivent donc leur avancée. Ils seraient par endroit à cinquante kilomètres de la Russie. Moscou a décidé de redéployer ses hommes plus au sud, vers Donetsk. Une posture qui ressemble à la fin du mois de mars quand les Russes s'étaient retirés des faubourgs de Kiev, là encore pour se recentrer sur le Donbass.

