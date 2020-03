et AFP

publié le 04/03/2020 à 16:20

Malgré des centaines de millions de dollars investis dans une intense campagne publicitaire, Michael Bloomberg a décidé de jeter l'éponge, après des résultats décevants lors du "Super Tuesday".

Très loin derrière ses adversaires, il a en particulier obtenu des résultats médiocres en Virginie, Etat emblématique dans lequel il avait lourdement investi.

"Il y a trois mois, j'ai présenté ma candidature à la présidentielle pour battre Donald Trump. Aujourd'hui, je me retire de la course pour la même raison : battre Donald Trump, car il est devenu clair à mes yeux que continuer aurait rendu plus difficile d'y parvenir", a-t-il déclaré dans un communiqué. Il précise qu'il apporte désormais son soutien à Joe Biden, qu'il estime être "le meilleur" pour gagner en novembre prochain.

L'ancien vice-président américain Joe Biden est redevenu le favori des primaires démocrates à l'issue d'un "Super Tuesday" plein de surprises qui a bouleversé la donne en l'installant dans un duel de longue haleine avec le socialiste Bernie Sanders.