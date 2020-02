publié le 13/02/2020 à 18:41

Invité de RTL Soir, Patrick Balkany, sorti de prison mercredi 12 février, s'est exprimé sur les témoignages de soutien qu'il a reçus lorsqu'il était emprisonné, et notamment celui de son ami de longue date Nicolas Sarkozy.

"On s'est vu, parlé depuis hier. Le premier coup de fil que j'ai reçu dans la voiture, c'est Nicolas Sarkozy. Ça m'a beaucoup touché, et en plus il a été chaleureux. C'est mon ami depuis toujours. Il m'a dit qu'il était heureux que je sois sorti", a-t-il déclaré.

Interrogé sur ses relations amicales, Patrick Balkany a également déclaré avoir reçu "beaucoup de soutien". "J'avais des nouvelles des uns et des autres par mon épouse qui était submergée de coups de fils, de soutiens, de mots de soutien. J'ai également reçu beaucoup de courriers à la prison (...). C'est extrêmement réconfortant, ça vous fait tenir", a-t-il expliqué.

"Tous les messages que j'ai eus parlait du bonheur de me voir sortir parce qu'ils avaient tous peur pour moi, pour ma santé, pour ma vie", a affirmé Patrick Balkany.