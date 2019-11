11 novembre : Macron salue les familles des soldats morts pour la France

publié le 11/11/2019 à 08:00

Ce lundi 11 novembre, la France commémore le 101e anniversaire de l'Armistice. Une journée de souvenir, en hommage aux anciens combattants morts au cours du conflit qui a fait 9,7 morts, dont 1,4 million de Français. Si le centenaire de la fin de la Grande Guerre, célébrée l'année dernière, avait rassemblé de nombreux chefs d'États comme Donald Trump ou Angela Merkel, cette année aucun dirigeant étranger ne sera présent pour les commémorations.

Dans la matinée, Emmanuel Macron se rendra au pied de la statue de Georges Clemenceau avant de remonter les Champs-Élysées direction la place de l'Étoile, pour une cérémonie sur la tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe. Un gerbe sera déposée et la flamme du Soldat inconnu sera ravivée.

Attention si vous comptez vous déplacer dans ce secteur demain. En effet, le périmètre des Champs-Élysées sera bouclé de 6h30 à 15 heures.

12h39 - Le président de la République repart en voiture en direction de l'Élysée. Il se rendra cet après-midi dans le parc André-Citroën, dans le XVe arrondissement de Paris où il inaugurera le monument en mémoire des militaires français morts en opérations extérieures.



12h34 - Emmanuel Macron fait un bain de foule et salue les nombreux citoyens français venus à la place de l'Étoile.



12h22 - La tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, est désormait ornée de nouvelles gerbes de fleurs.

12h03 - Après avoir salué les compagnes des soldats morts en opération extérieure, le président de la République s'entretient avec les chefs d'État-major des armées. Il rejoint ensuite les différents ambassadeurs en France.



11h54 - Emmanuel Macron se rend désormais à la tribune officielle où figurent plusieurs personnalités politiques comme les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Plusieurs membres du commando Hubert, masqués par des foulards pour préserver leur anonymat, sont également présents.



11h39 - Le chef de l'État vient saluer plusieurs représentants des corps armés mais aussi des anciens combattants présents sous l'Arc de Triomphe.



11h23 - Il faut savoir que la flamme du soldat inconnu a été allumée pour la première fois le 11 novembre 1923 par André Maginot, alors ministre de la Guerre. Elle ne s'est plus jamais éteinte depuis et est ravivée à 18h30 quotidiennement.



11h18 - Le président de la République salue les familles endeuillées des militaires français. Il signe ensuite le livre d'or de l'Arc de Triomphe.



11h13 - Emmanuel Macron est présent à l'Arc de Triomphe où sont entonnés le nom des 5 militaires français morts en opération extérieure depuis le 11 novembre 2018 : Marc Laycuras, Erwan Potier, Alain Bertoncello, Cédric de Pierrepont et Ronan Pointeau.



11h06 - Le président de la République salue chacune des écoles militaires françaises présentes lors de cette cérémonie de commémorations de l'armistice.



11h03 - La Marseillaise retentit au pied de l'Arc de Triomphe.

11h - La voiture d'Emmanuel Macron, encadrée par la garde Républicaine, fait son entrée sur l'avenue des Champs-Élysées et remonte vers l'Arc Triomphe où le Premier ministre Édouard Philippe va acceuillir le président de la République.



10h51 - Les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande sont présents aux abords de l'Arc de Triomphe et vont assister à la cérémonie.



10h42 - Emmanuel Macron est attendu dans une dizaine de minutes à l'Arc de Triomphe où la cérémonie de commémoration va débuter. Le président de la République se receuille actuellement près de la statue de Georges Clemenceau.

10h33 - Dans la soirée, Emmanuel Macron s'entretiendra avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Gutteres, avant un dîner avec les participants au Forum de Paris sur la Paix ce mardi 12 novembre. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement y sont attendus.



10h15 - Après Anne Hidalgo, le président du Sénat Gérard Larcher et plusieurs élus parisiens arrivent sur place et se recueillent devant la tombe du soldat inconnu.



10h01 - La maire de Paris Anne Hidalgo est actuellement présente sous l'Arc de Triomphe à la place de l'Étoile où elle vient de déposer une gerbe de fleurs. Emmanuel Macron y est attendu à 11h.



9h40 - Le 11 novembre 2019 constitue le 101e anniversaire de l'armistice de la Première guerre mondiale. Ce même jour, en 1918, les représentants du camp des Alliées (la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis) et ceux de l'armée allemande ont déclaré, dans un wagon, installé dans une clairière de Rethondes, au cœur de la forêt de Compiègne, la fin de la guerre.



9h17 - La tombe du soldat inconnu est un véritable symbole des commémorations du 11 novembre. Depuis 1920, ce tombeau situé sous l'Arc de Triomphe, symbolise les hommes morts au combat pour la France.



8h59 - Emmanuel Macron remontera ensuite les Champs-Élysées escorté par la Garde républicaine, avant de se recueillir sous la tombe du Soldat inconnu installée sous l'Arc de triomphe, en hommage à tous les soldats morts pour la France.



8h46 - Comme le veut la tradition, le président de la République a un programme chargé pour les commémorations du 11 novembre. Sa première action sera de déposer une gerbe sur la statue de Georges Clemenceau, pour rendre hommage au ministre de la Guerre en 1918.



8h32 - Elle sera faite par Emmanuel Macron qui se rendra au parc André-Citroën, dans le XVe arrondissement de Paris, en présence des corps armés. Les 549 noms des militaires morts pour la France en "Opex" y seront inscrits.



08h15 - À l'occasion des commémorations du 11 novembre, l'un des moments forts sera l'inauguration du monument en mémoire des militaires français morts en opérations extérieures.

08h - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré aux commémorations du 11 novembre.