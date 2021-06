Météo : 18 départements en vigilance orange orages, pluie-inondations et canicule

Attention si vous vivez dans un département de l'ouest de la France. Douze départements sont toujours en vigilance orange aux orages. Il s'agit de la Charente, de la Dordogne, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Corrèze, du Gers, de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de l'Ariège, auxquels s'ajoutent les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Gironde et les Landes qui sont aussi en vigilance orange pour pluie et inondations.

Après les orages de la nuit, Météo France prévoit un nouvel épisode pluvio-orageux avec de forts cumuls. On peut attendre de la grêle, de fortes rafales de vent et une activité électrique soutenue. Il faudra attendre la nuit de jeudi à vendredi pour une accalmie.

Un département est également en vigilance orange pour canicule : le Rhône. Météo France parle d'un épisode caniculaire précoce, avec des températures maximales de 32 à 35°C, et des minimales de 20°C à 23°C. La chaleur sera particulièrement forte dans l'agglomération lyonnaise.