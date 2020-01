Australian Magpie Mimics Fire Engine Siren as NSW Bushfires Rage

publié le 06/01/2020 à 15:41

Cet oiseau chanteur australien, appelé magpie ou cassican flûteur, a développé une compétence particulière : imiter la sirène des pompiers à force de l'entendre. La vidéo a été vue près de 50.000 fois sur YouTube.

Le volatile noir et blanc, perché sur un grillage, se livre à une performance troublante, rapporte La Dépêche : son chant ressemble étrangement à la sirène des pompiers. Depuis le mois de septembre, les pompiers luttent non sans mal contre des feux de forêts qui ravagent le sud-est du pays, provoquant des dégâts monstres et obligeant même la population à évacuer.

Les dégâts occasionnés sont alarmants : 24 personnes ont perdu la vie, des millions d'hectares ont été anéantis et près de 500 millions d'animaux ont été tués dans leur habitat naturel, dont de nombreux koalas. Des stars ont d'ailleurs promis qu'elles allaient faire un don pour aider les pompiers et les victimes.