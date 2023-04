Ce samedi 22 avril, Marine Le Pen passe la journée en Isère, à la foire historique de Beaucroissant. Surfant sur l'impopularité du président de la République, la leader du Rassemblement national en profite pour recevoir le soutien de ses électeurs.

Dans le prolongement des contestations contre la réforme des retraites, Marine Le Pen s'est exprimée sur la crise que traverse Emmanuel Macron : "Il est totalement bunkerisé, il ne peut plus sortir de l'Élysée sans susciter l'ire d'un peuple qu'il refuse d'entendre." La députée a une nouvelle fois martelé que la démocratie devait "respecter la volonté du peuple" : "Quand le peuple dit non, c'est non !"

La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée a toutefois condamné les injures à l'encontre d'Emmanuel Macron, lors de ses visites : "On peut exprimer son opposition au président et le faire de manière courtoise." Une colère dont le seul responsable est le chef de l'État lui-même, selon Marine Le Pen, qui évoque une "rupture totale" entre Emmanuel Macron et les Français.

