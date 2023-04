INVITÉE RTL - Retraites : "Emmanuel Macron prend plaisir à brutaliser le peuple français", estime Marine Le Pen

"La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron prend un plaisir étonnant à jeter les Français les uns contre les autres, à brutaliser le peuple français et à gouverner contre lui." Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 16 avril, Marine Le Pen a estimé que la rapidité avec laquelle le président a adopté le texte de loi réformant les retraites était "puérile" et pourtant, "il s'en fait presque une gloire." "Cette réforme des retraites démontre qu'il est dans un état d'esprit de provocation", estime-t-elle encore.

Aussi, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée souhaite rappeler à Emmanuel Macron qu'il n'est pas possible de "gouverner contre les Français" et lui a suggéré "trois solutions" pour "sortir du conflit" : le référendum, la dissolution de l'Assemblée nationale et sa démission. "Je crois qu'il ne peut pas s'extraire d'une de ces trois solutions s'il veut respecter l'esprit de nos institutions", estime-t-elle.

D'autant que, pour Marine Le Pen, "nous sommes dans une situation de chaos. Nous avons une Première ministre totalement carbonisée, un gouvernement décrédibilisé, un président contesté, une Assemblée nationale rétive et une majorité en plein doute." Dès lors, elle l'assure, "Emmanuel Macron ne peut pas revenir pour parler d'autre chose. Ça ne fonctionnera plus."

