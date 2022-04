Beaucoup de monde, des gens agglutinés derrières des barrières métalliques, des curieux aux terrasses des cafés... Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, pas grand-chose ne s'est passé ce lundi 11 avril matin lors du déplacement d'Emmanuel Macron à Denain (Nord).

Seuls quelques applaudissements ont spontanément commencé lorsque le président-candidat est sorti de sa voiture. Et ce, en même temps que des sifflets. Globalement, c'est le silence qui a été de rigueur. Un silence qui devrait inciter Emmanuel Macron à passer davantage de temps sur place, pour serrer plus de mains, voire un peu plus pour réchauffer l'ambiance.

Et pour cause, la commune de 20.000 habitants n'a pas été choisie au hasard, il s'agit de l'une des communes les plus pauvres de France. Ce dimanche 10 avril, les électeurs de cette ville ont massivement voté Marine Le Pen, avec 41% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon, lui, a récolte 28,6% des votes. Le président sortant y recueillait quant à lui 14,7%.

Ce déplacement à Denain est le premier d'une longue liste, assure-t-on dans le camp Macron. En 2017, il avait fêté sa qualification au second tour dans une brasserie chic, la Rotonde. Puis, pendant 48 heures, le candidat "En Marche" avait disparu des écrans radars. Cette année, ce sera tout le contraire. Déplacements à tout-va, après une tournée dans le Nord, le candidat se rendra dans le Grand-Est avec Strasbourg, le Nord-Ouest avec Le Havre et Marseille pour un grand meeting.

La stratégie du candidat à sa réélection est claire : occuper le terrain pour convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse de glisser un bulletin "Macron", dans l'urne le 24 avril prochain.

