Quels sont les symptômes les plus fréquents chez les personnes touchées par le variant Omicron ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre une récente étude scientifique.

La fatigue est mise en avant principalement par les malades, chez plus de six patients sur dix. La toux, la fièvre, les maux de tête et les courbatures arrivent ensuite. Ce sont les symptômes les plus fréquemment signalés. Dans 20 à 30% des cas, il y a aussi des maux de gorge ou des écoulements nasaux.

En revanche, très peu de cas de perte de goût ou d'odorat ont été rapportés. Un signe très souvent observé chez les patients touchés par le variant Delta. Ces formes légères et bénignes, le très faible nombre d'hospitalisations et l'absence d'entrée en réanimation suggèrent qu'Omicron est moins sévère.

Pour autant, ces premiers patients passés au crible étaient assez jeunes. De plus, seuls 13% présentaient des facteurs de risque. Des données scientifiques qui sont donc encore incomplètes et à manier avec prudence.