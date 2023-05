Les infos de 12h30 - Lycées professionnels : que contient la réforme et qui est concerné ?

Faire des lycées professionnels, une filière aujourd'hui délaissée, une filière d'excellence ! C'est l'ambition d'Emmanuel Macron qui est ce jeudi 4 mai à Saintes, en Charente-Maritime, pour présenter sa réforme. Et comme vous le révélait RTL dès mercredi matin, l'un des grands changements est la rémunération des stages obligatoires des élèves. Une rémunération qui sera prise en charge par l'État.

Elle se fera selon 3 paliers : 50 euros par semaine de stage pour les lycéens pros en Seconde, 75 euros pour les Premières et 100 euros pour les Terminales. Au total, l'indemnité pourrait monter jusqu'à 1.200 euros sur une année complète en Terminale. Plus de 600.000 lycéens seront concernés dès la rentrée de septembre, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Cela représente près d'un lycéen sur trois, une mesure "de justice et de mérite", selon l'Élysée, une manière aussi de revaloriser une filière qui n'a pas toujours bonne image.

Emmanuel Macron annonce également l'ouverture de 80 nouvelles formations dans des filières d'avenir comme le numérique, en échange de la fermeture de certains cursus dont les taux d'insertion sont jugés trop faibles. Enfin, les enseignants en lycées pros seront eux aussi concernés par cette réforme avec une prime en cas de remplacement de courte durée ou encore de cours de soutien donnés à des élèves en difficultés. Des annonces évaluées à un peu plus d'un milliard d'euros.



Et comme pour tous les déplacements récents du chef de l'État, les casseroles sont de la partie à Saintes. Des opposants se sont réunis à quelques centaines de mètres du lycée.





