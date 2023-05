INFO RTL - Les élèves des lycées professionnels bientôt rémunérés par l'État

C'était une des promesses du candidat Macron. À partir de septembre prochain, les quelque 620.000 élèves inscrits en lycées professionnels recevront un salaire en échange des stages obligatoires qu'ils doivent effectuer dans le cadre de leur formation. Une "gratification" dont le montant n'est pas encore connu mais qui coutera plus d'un milliard d'euros, selon les informations du service politique de RTL. Objectif affiché au sommet de l'État : "Rendre plus attractives les formations professionnelles", explique un conseiller.



Si les lycées professionnels accueillent aujourd'hui un lycéen sur trois, seul un bachelier professionnel sur deux et un quart des élèves titulaires d'un CAP parviennent à s'insérer sur le marché du travail dans l'année suivant l'obtention de leur diplôme, rappelle l'Élysée.

Une nouvelle filière dédiée aux métiers du numérique lancée en septembre

À Saintes (Charente-Maritime) ce jeudi 4 mai, Emmanuel Macron devrait également annoncer la fermeture de certaines filières aux débouchés jugés trop faibles. "Laisser aller des élèves dans des cursus avec seulement 10% qui trouvent une voie de sortie, c’est un problème, on ne peut pas trouver ça satisfaisant", s'alarme un acteur du dossier. A contrario, de nouvelles filières verront le jour dès le mois de septembre prochain, dans des domaines plus porteurs comme le numérique. "Il faut faire en sorte de calquer les propositions sur les besoins des territoires", vante un membre de l'exécutif.

Selon nos informations, les régions, en charge de la formation professionnelle, pourraient ainsi être invitées à réadapter leurs catalogues de formations. Exemple cité en coulisses : la suppression dans certains territoires du baccalauréat professionnel "Gestion", au profit d'un baccalauréat professionnel "numérique", jugé plus attractif. Une enveloppe de 2,5 milliards d'euros issue du plan "France 2030" sera débloquée pour assurer la rénovation de plateau technique dans les lycées, ainsi que la formation de certains professeurs.

Le chef de l'État qui devrait également annoncer une déclinaison du pacte enseignant présenté le mois dernier dans l'Hérault. À la clé, des hausses de rémunérations pour les enseignants mais aussi des primes pour les formateurs qui "s'investissent dans des missions périphériques et participent à la réussite de cette réforme".

