Livret A : pourquoi n'augmentera-t-il pas au 1er mai ?

L'ÉCO & YOU - Le Livret A est-il un placement anti-crise ?

55 millions de Français possèdent un livret A. À partir du 1er mai, il aurait pu être revalorisé à hauteur de 3,5%. Pourtant il va falloir attendre encore quelques mois pour voir le taux du livret augmenter.

Deux fois par an, le taux du livret A est revalorisé par la Banque de France, au 1er février et au 1er août. Depuis un arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne, deux autres dates permettent une revalorisation intermédiaire de ce taux, en mai et en août.

"Seul le gouverneur de la Banque de France peut proposer une révision intermédiaire du livret A ou du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), et uniquement en cas de variation exceptionnelle de l’inflation ou des taux d’intérêt de court terme par rapport à la date de la précédente révision" explique Bercy. Cette fois-ci, le gouverneur de la Banque de France n'a donc pas proposé de révision intermédiaire du taux. En cause : une décélération de l'inflation.

Que risque les épargnants ?

"Un taux trop élevé serait très défavorable au financement du logement social et de la politique de la ville", avait expliqué le gouverneur dans un communiqué. "Il est souhaitable que les mouvements de taux du livret A restent progressifs plutôt que trop volatils et ceci à la hausse comme un jour potentiellement à la baisse."

Cette augmentation du taux est loin d'être sans conséquences pour les banques, comme l'expliquait Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne : "un point de hausse des taux, ça coûte 5 milliards à la Caisse des dépôts et aux banques."

Pour les épargnants toutefois, il ne devrait pas y avoir de grandes différences. Pour un encours moyen de 5.800 euros, le manque à gagner en termes d'intérêts sera de 8 euros. Ceux qui sont au maximum encaisseront 172 euros d'intérêts, contre 201 euros si le taux avait augmenté à 3,5% au 1er mai.

