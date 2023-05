Manifestations du 1er mai à Paris : près de la moitié des gardes à vue classées sans suite

En marge des manifestations du 1er mai à Paris, 305 personnes avaient été interpellées par les forces de l'ordre. Au total, sur les 281 individus placés en garde à vue, 44% de ces procédures ont été classées sans suite, soit 124 personnes.

Pour les 56% restants, 98% de ces personnes ont été présentées au procureur pour ce que la justice appelle "une mesure alternative aux poursuites", qui peut notamment résulter sur la réalisation d'un stage par exemple. Certaines ont aussi été convoquées plus tard par la justice, d'autres ont été remises en liberté. Mais une enquête est en cours. Prochainement, 11 dossiers vont être soumis en comparution immédiate. Et 46 autres personnes ont vu leur garde à vue prolongée d'une journée.

Ces résultats sont une nouvelle illustration de ce que dénonce la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Dominique Simonnot. Elle et ses équipes ont inspecté neuf commissariats de la capitale à la fin du mois de mars. L'objectif, observer la manière dont les manifestants opposés à la réforme des retraites étaient interpellés.

En garde à vue "pour rien"

Et le constat est sans appel. Elle dénonce des arrestations brutales, des conditions de garde à vue dégradées, des mauvaises odeurs et de la saleté dans des cellules surchargées ainsi que des fouilles en sous-vêtements. Elle fustige des enfermements préventifs à des fins de maintien de l'ordre. Dominique Simonnot et ses équipes ont analysé plusieurs dossiers. Sur ces procédures, les gardes à vue ont été classées sans suite ou les personnes ont été renvoyées devant un tribunal avant d'être finalement remises en liberté.

"Ce n'est pas normal que l'on tombe sur autant de gens qui sont libérés sans suite et qui se plaignent des mauvais traitements. Des personnes sont placées en garde à vue pour rien", dénonce Dominique Simonnot. Dans le cas des commissariats inspectés par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, 80% des procédures ont été classées sans suite. D'autres personnes ont été renvoyées devant le tribunal. Mais personne n'est parti directement en prison.

