Les infos de 12h30 - LFI : la question du Hamas se transforme-t-elle en point de non-retour ?

L'attaque du 7 octobre par le Hamas a également des conséquences politiques en France. Déjà fragile, la Nupes risque de voler en éclats. Le Parti socialiste vote un moratoire, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et certains autres membres de La France insoumise, qui refusent de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, ne passent pas du tout. L'alliance se craquelle et même au sein de LFI, plusieurs élus se désolidarisent de leur chef.

La députée Raquel Garrido, en froid avec Jean-Luc Mélenchon depuis l'affaire Quatennens, ne cachait pas sa lassitude ce mardi face à une nouvelle polémique qui remet en cause l'existence même de la Nupes. "Tout ce qui nous dégrade, tout ce qui nous divise, tout ce qui nous affaiblit, est vraiment quelque chose qui n'est pas supportable, je crois, pour l'électorat, pour les militants et j'espère pour la majorité des députés que nous sommes", disait-elle.

D'autres, comme François Ruffin, Clémentine Autain ou Alexis Corbière, se démarquent aussi ouvertement de Jean-Luc Mélenchon sur la question du Hamas. Cette opposition interne revendiquée, les Insoumis avaient jusqu'alors réussi à la contenir. Désormais, chez les socialistes, on espère voir les contestataires quitter La France insoumise. C'est un pas qu'ils ne franchissent pas encore. Les écologistes, de leur côté, appellent à tout remettre à plat dans le fonctionnement de la Nupes et proposent une assemblée générale des 151 députés pour en débattre.

Les proches de Jean-Luc Mélenchon, qui ont la main sur la direction du mouvement et du groupe de députés, sont évidemment très réticents.

À écouter également dans ce journal

Israël - Les autorités israéliennes et le Jihad islamique, allié du Hamas, se rejettent toujours la responsabilité du bombardement sur un hôpital de Gaza mardi soir, qui a fait entre 200 et 300 morts et provoque une condamnation unanime. Arrivé ce mercredi matin à Tel-Aviv après avoir rencontré Benjamin Netanyahou, le président américain Joe Biden, lui, soutient la version israélienne.



Football - Le footballeur de l'OGN Nice, Youssef Attal, est suspendu par son club jusqu'à nouvel ordre après avoir relayé la vidéo d'un imam appelant à un jour noir sur Israël, avant de présenter ses excuses.



Disparition d'Émile - Plus de trois mois après la disparition du petit garçon dans les Alpes-de-Haute-Provence, de nouvelles recherches ont eu lieu ce mercredi matin au Haut-Vernet.