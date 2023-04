Les infos de 12h30 - Fragilisée et isolée, la solitude du pouvoir d'Élisabeth Borne

Le 24 avril 2022, il y a un an jour pour jour, Emmanuel Macron était réélu pour un nouveau mandat. Le président de la République s'est exprimé ce lundi dans le journal Le Parisien, alors que l'objectif le plus brûlant pour l'exécutif consiste à tourner la page des retraites. Le chef de l'État reconnait qu'il aurait dû se "mouiller" davantage et promet de se replonger dans le débat public. En attendant, Élisabeth Borne doit présenter la feuille de route gouvernementale mercredi 26 avril. Pour la Première ministre, la solitude du pouvoir se fait également sentir.

À Matignon, Élisabeth Borne prépare son grand oral de mercredi. Elle exposera le calendrier parlementaire devant le conseil des ministres, à savoir les textes pour mettre en œuvre les priorités d'Emmanuel Macron : immigration, travail, santé ou encore éducation. La Première ministre a peut-être le sentiment d'être attendue au tournant. Emmanuel Macron n'exclut pas catégoriquement de déclencher le 49.3 sur le projet de loi immigration, alors qu'elle veut s'en passer. Comme preuve de confiance, on a vu mieux.

La liste des possibles successeurs s'allonge

Puis, il y a ceux qui veulent prendre sa place, jusqu'au président du Sénat. Gérard Larcher n'a pas écarté l'hypothèse sur BFMTV et a posé ses conditions : une majorité, un projet et un contrat. "Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Aujourd'hui, je ne dirais pas oui", a-t-il affirmé. Mais demain, qui sait ?

D'autres noms circulent : le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le ministre de la Défense Sébastien Lecornu ou encore Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture et proche de la première heure. Emmanuel Macron a en tout cas fixé un cap de 100 jours. Élisabeth Borne sera-t-elle encore à la barre une fois le 14 juillet passé ? Le président n'a pas répondu à cette question.

