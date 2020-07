publié le 04/07/2020 à 13:10

C'est donc un 3ème tour à la Marseillaise fait de tractations, de revirements, et de tensions que nous offre depuis ce matin la bataille pour la succession de Jean-Claude Gaudin. On aurait pourtant pu croire que l'affaire était réglée et que, comme à Bordeaux ou Lyon cet après midi, le siège du premier magistrat était promis à la candidate écologiste union de la gauche, arrivée largement en tête au premier tour, Michèle Rubirola, mais sans majorité absolue.

Et après une semaine assez folle à Marseille où l'élection se joue par secteur, les cartes ont été rebattues. Résultat : au premier tour Michèle Rubirola a fait le plein de ses voix, avec 42 bulletins, tout comme le député LR Guy Teissier, 41. Forte de neuf élus, la sénatrice ex-PS des quartiers Nord Samia Ghali n'a par contre drainé que huit bulletins. Un vote blanc a été comptabilisé.

Avec le départ avec fracas des neuf élus du Rassemblement national, dont le leader Stéphane Ravier n'est finalement pas entré en lice, seuls 92 élus sur 101 restaient donc dans l'hémicycle, soit une majorité absolue nécessaire de 46 voix, compte tenu du bulletin blanc. Ce cap n'ayant été atteint par aucun candidat, un deuxième tour de vote doit être organisé, toujours à la majorité absolue des suffrages exprimés.

