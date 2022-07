Les infos de 5h - Mort d'Yvan Colonna : procédures disciplinaires contre l'ex-directrice de la prison d'Arles et un agent

Après la remise d'un rapport sur l'assassinat en mars d'Yvan Colonna qui conclut à des "manquements", l'ex-directrice de la prison d'Arles dans les Bouches-du-Rhône et un surveillant vont faire l'objet de "procédures disciplinaires", a annoncé ce jeudi la Première ministre Elisabeth Borne.

Le surveillant chargé de l'aile où se trouvait l'indépendantiste corse, qui purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, a fait preuve d'un "net défaut de vigilance" en restant "sans aucun motif éloigné" du lieu des faits, qui ont duré neuf minutes, conclut le rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ), publié sur le site de Matignon en version anonymisée.

Quant à "l'ancienne cheffe d'établissement" Corinne Puglierini, en poste jusqu'à dix jours avant l'agression, la mission d'inspection pointe "l'insuffisance" de son management et l'absence de "gestion appropriée" des commissions d'évaluation de la dangerosité des détenus.

Le rapport de l'IGJ déplore également "une programmation inadaptée des images de vidéosurveillance", qui a "souffert d'un grave déficit de conception et de formation des utilisateurs". Il formule douze recommandations, dont six visent à "renforcer (...) la surveillance des salles d'activités" de la prison et à améliorer son dispositif de vidéosurveillance.

