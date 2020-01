Les infos de 12h30 - Coupures d’électricité : que risquent les militants CGT ?

publié le 22/01/2020 à 13:40

La CGT Energie continue le combat. Mardi 21 janvier, des coupures sauvages étaient intervenues dans les zones d'Orly et de Rungis, ce qui avait motivé Édouard Philippe a réclamer des sanctions contre ces actions. Philippe Martinez de la CGT, lui, affirme que ce n'est pas de la délinquance et Enedis a de son côté, déposé 80 plaintes depuis le début de la grève.

En réalité, les militants qui s'adonnent à ces actions peuvent risquer gros. Il s'agit d'une contravention de 5e classe qui s'élève à 1.500 € et 3.000 en cas de récidive et à 7.500 € si c'est une personne morale, comme un syndicat, qui est condamné par exemple. Enedis et RTE portent plainte systématiquement lors de coupures de courants sauvages : des plaintes contre X.

Mais ensuite, cela peut aller bien plus loin avec même un délit : celui de la mise en danger de la vie d'autrui. C'est notamment le cas cas le courant est coupé pour des cliniques ou des hôpitaux ou encore pour des personnes qui sont considérées comme des clients prioritaires.

La préfecture et Enedis possèdent cette liste. Ce sont des gens par exemple qui ont besoin d'une assistance respiratoire permanente ou qui sont hospitalisées à domicile. Dans ce cas, les auteurs de ces actions risquent un an de prison et 15.000 € d'amende. Des enquêtes internes sont menées également et les agents risquent le licenciement. Mais bien souvent il est très difficile de retrouver les auteurs.

