publié le 22/01/2020 à 08:20

Les transporteurs routiers disent stop ce mercredi 22 janvier. Ils protestent contre le blocage des grands ports français. Il n'y a presque plus rien à décharger depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites : soit les bateaux n'arrivent plus, soit les camions sont bloqués à l'entrée des zones de fret.

Par exemple, Christine Jaouen dirige une société au Havre, elle possède une cinquantaine de véhicules et a elle dû mettre une partie de ses chauffeurs au chômage technique : "On est à - 25% voire - 40% en terme de chiffre d'affaire. Notre trésorerie s'essouffle de jour en jour, on est au bord du précipice."

Selon les céréaliers français, ce sont plus de 450.000 tonnes de blé et d'orge qui sont bloqués dans les ports français.

Ce mardi 22 janvier, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour aider le secteur avec des reports d'échéances fiscales ou sociales par exemple. Mais c'est insuffisant pour beaucoup des transporteurs français, qui menacent de saisir la justice pour dénoncer l'inaction de l'État alors que la CGT promet une nouvelle action "ports morts" aujourd’hui.

