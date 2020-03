et William Galibert

Télétravail, sinon rien, le gouvernement s'applique à lui même la règle, avec deux Conseils des ministres en format réduit, mardi et mercredi, pour valider les décisions prises par le président de la République. Les mesures d'urgence promises par Emmanuel Macron devront ensuite passer devant l'Assemblée et le Sénat, et dans ce contexte, cela va ressembler à un parcours du combattant.

La France galère pour s'organiser pour travailler et c'est pareil pour tout le monde, sans exception. Côté gouvernement, neuf ministres seulement étaient conviés à l'Élysée ce mardi matin, pour les autres c'était visioconférence. Il s'agit de mettre en œuvre toutes les mesures d'urgence et vite.

Mais il faut aussi que tout soit constitutionnel. Le gouvernement souhaite agir par ordonnances pour aller rapidement. Il faut aussi rectifier le projet de loi de finances parce que l'État veut dégainer un plan à 45 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et leurs salariés. Le temps presse mais il faut passer par le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Assemblée qui recense au moins 26 cas de coronavirus.

Lourdes - Puisque l'exceptionnel devient notre quotidien, le sanctuaire de Lourdes vient lui aussi de fermer ses portes pour la première fois de son histoire. Les chapelains du sanctuaire entament 9 jours de prière spéciale pour le monde depuis la grotte des apparition.

Économie - La guerre économique est déclarée. Il y aura une récession mais le gouvernement veut à tout prix éviter les faillites, à coup de dizaines de milliards d'euros. 45 milliards pour les entreprises et les salariés avec une garantie de prêts bancaires. Les charges et loyers seront repoussés. La Bourse de Paris salue ce matin les annonces de Bruno Le Maire sur RTL.

Sport - Même les Jeux Olympiques n'ont plus tout à fait la flamme. Pas de cérémonie à chaque étape au Japon. La flamme doit partir le 26 mars de Fukushima. Mais elle n'arrivera peut-être jamais à bon port, ou peut-être pour rien, car les JO sont en suspens.