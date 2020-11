publié le 12/11/2020 à 13:45

Après un Conseil de défense qui s’est déroulé dans la matinée, le Premier ministre s’exprimera, jeudi 12 novembre à 18h00, pour faire le point sur le confinement. On sait d'ores et déjà qu'aucune réouverture des commerces n'est pour l'heure prévue. Mais pour atténuer la colère des commerçants, le gouvernement négocie un nouveau protocole.

Celui-ci pourrait mettre en place des jauges plus strictes dans les magasins : 8m2 par client contre 4m2 auparavant pour fluidifier la circulation dans les rayons. Sont également en discussion l’élargissement des horaires d'ouverture pour que les consommateurs se croisent moins et une ouverture systématique chaque dimanche pour étaler les flux dans la semaine (+15% de capacité dans les magasins).

Ce nouveau protocole pourrait également prévoir le développement de visites sur rendez-vous dans les magasins : certains secteurs comme les fleuristes ont déjà obtenu quelques garanties et pourront vendre les sapins de Noël sur les trottoirs.

Une réouverture le 28 novembre ?

L'objectif de ce futur protocole reste la réouverture des commerces au plus vite. Les commerces physiques entendent profiter également du Black Friday qui donnera le coup d’envoi des achats de fin d'année le 27 novembre.

Les commerçants demandent une réouverture le 28 novembre, un samedi qui est un jour de forte fréquentation. Les enseignes n'avancent pas seulement des arguments économiques : plus la réouverture des magasins sera tardive, plus le risque d’embouteillage et de contacts sera élevé, plaident-elles.

