publié le 12/11/2020 à 08:20

L'herbe est-elle vraiment plus verte chez nos voisins espagnols ? Dans le pays, les hypermarchés seraient fermés au profit des petits commerces, voilà une infox qui est devenue particulièrement virale ces derniers jours.

La France et l'Espagne sont les deux pays les plus touchés par l'épidémie en Europe. Chez nous, on évoque tous les jours les difficultés des commerçants face à la deuxième vague et au reconfinement, mais de l'autre côté des Pyrénées, toutes les grandes surfaces seraient fermées pour laisser respirer les petits commerces. La preuve avec ce message Facebook, relayé plusieurs dizaines de milliers de fois, "Bravo à l'Espagne, qui a décidé de fermer ses grandes surfaces et de laisser les petits commerces ouverts".

Ceci est complètement faux, l'Espagne n'a jamais décidé de fermer les grandes surfaces au niveau national, c'est un peu plus complexe. Chaque région espagnole est compétente en matière de santé et libre de décider du protocole à adopter, ce qui rend la comparaison avec la France impossible.

L'origine de cette rumeur est bien réelle et nous vient de la Catalogne. Dans la région de Barcelone, les autorités ont décidé fin octobre de fermer les grandes surfaces, seules celles d'une superficie inférieure à 800m² peuvent ouvrir, privilégiant ainsi les petits commerces. En revanche, à Madrid par exemple, les commerces non-essentiels restent ouverts ainsi que les hypermarchés jusqu'à 22h. Plus au sud, à Séville, les commerces non-essentiels doivent fermer à 18h.