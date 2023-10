Les infos de 12h - Attaque du Hamas sur Israël : accorder les chefs de partis, la lourde tâche d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron accueille à l'Élysée les chefs de partis ce jeudi 12 octobre. Une réunion au sommet, en compagnie de la Première ministre, pour évoquer la situation au Proche-Orient, cette guerre entre Israël et le Hamas, et cela, avant de prendre la parole lors d'une allocution à 20h. Avant donc de s'adresser aux Français, Emmanuel Macron va chercher à trouver une forme d'unité nationale sur ce sujet, même si cela paraît déjà bien compromis, parce qu'à l'intérieur même des familles politiques, certains alliés se tirent dans les pattes depuis samedi.

On pense bien sûr à la Nupes et aux Insoumis, accusés de ne pas vouloir dire que le Hamas est bel et bien un mouvement terroriste. D'ailleurs, les autres invités ne se privent pas pour parler de leur malaise de se retrouver à l'Élysée, à la même table que ces Insoumis. "Je crois que cette formation politique s'est disqualifiée à jamais, qu'elle est couverte de honte. Elle a justifié quelque part une action terroriste et ça, c'est insupportable", déclare Éric Ciotti.

Haro donc sur les Insoumis d'un côté et de l'autre, chacun regarde la situation israélienne avec ses propres jumelles, ses propres obsessions. La droite veut couper les subventions à la Palestine, mais l'Élysée a déjà dit non. L'extrême droite veut que les fichés S en France soient surveillés au plus près, par peur d'actes antisémites sur notre sol. Les socialistes, eux, réclament que la riposte d'Israël à Gaza ne soit pas aveugle. C'est avec tout ça, avec cette désunion qu'Emmanuel Macron va devoir composer à midi et aussi composer un message ce jeudi soir qui sera adressé aux Français.

Antisémitisme - Les autorités craignent aussi que le conflit ait des répercussions dans notre pays. La sécurité des lieux de culte des écoles juives a d'ailleurs été renforcée dès ce weekend et les actes antisémites sont, eux aussi, particulièrement surveillés. On en a déjà recensé depuis samedi plus d'une centaine : essentiellement des tags, des slogans haineux, des croix gammées par exemple.