L'attaque du Hamas en Israël peut-il avoir des conséquences ici en France ? Gérald Darmanin était ce mercredi 11 octobre dans une école juive de Sarcelles, en région parisienne, avec le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Le ministre de l'Intérieur a bien confirmé que depuis quatre jours, des actes antisémites ont été commis en France. "Nous ne laisserons rien passer", a de son côté prévenu Gabriel Attal.

Invité de nos confrères de France Inter, Gérald Darmanin a précisé ce jeudi que "depuis samedi en fin de journée, c'est plus d'une centaine d'actes antisémites, essentiellement des tags, des croix gammées, des appels à l'intifada contre l'Israël et des actes plus graves, des insultes ou des gens qui sont arrêtés avec des armes blanches à l'entrée d'une école ou d'une synagogue". Le ministre ajoute que "24 personnes ont été interpellées et présentées à la justice".

Gérald Darmanin a demandé mercredi que les auteurs d'actes antisémites "qui ne seraient pas de nationalité française et quel que soit (leur) statut" se voient retirer "immédiatement" leur titre de séjour en vue d'une expulsion, précisant alors que "deux-trois personnes sur le territoire national" étaient d'ores et déjà concernées par de telles procédures "depuis samedi".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info