Conflit Israël-Hamas : Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec Benjamin Netanyahu

Emmanuel Macron a apporté à nouveau son soutien au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au cours d'un entretien téléphonique passé lundi 9 octobre, deux jours après l'attaque du Hamas contre Israël. RTL a obtenu confirmation de cette information auprès de l'Élysée. "Le chef de l’État a réitéré le plein soutien de la France à Israël et aux Israéliens", a précisé la présidence de la République. Emmanuel Macron "a redit sa condamnation la plus ferme des attaques terroristes perpétrées par le Hamas". Il a aussi "exprimé sa vive préoccupation au sujet des otages et des blessés" et "a présenté ses condoléances pour l’ensemble des victimes."

Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu s'étaient déjà entretenus par téléphone samedi dernier, le jour du déclenchement de la violente et meurtrière attaque du Hamas contre Israël. Le président de la République a en parallèle multiplié les appels sur la scène internationale, notamment dimanche avec le roi de Jordanie Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi ou encore le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Depuis samedi, les combats ont déjà fait 700 morts côté israélien selon l'armée, et plus de 560 côté palestinien selon les autorités locales. Le ministère des Affaires étrangères français a annoncé lundi la mort d'un deuxième ressortissant français, après le décès d'une Française dimanche. Par ailleurs, les autorités françaises ne confirment pas pour le moment si des Français figurent par les dizaines d'otages capturés et désormais détenus par le Hamas.