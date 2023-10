Le ton monte à gauche en pleine crise au Proche-Orient, alors que les proches de Jean-Luc Mélenchon refusent de condamner clairement les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Mercredi 11 octobre, c'est Anne Hidalgo qui a appelé le Parti socialiste à quitter la Nupes. "Olivier Faure nous emmène dans le mur", dit carrément la maire de Paris à propos du patron du Parti socialiste. Elle a raison de dire que ce n'est plus tenable, elle n'est pas la seule à le dire.

Lundi, c'était Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui publiait un communiqué rappelant que la Nupes était dans une impasse et elle appelait Olivier Faure à réunir toutes les instances pour mettre fin à cette alliance. Le maire de Montpellier, Michel Delafosse, ne dit pas autre chose, comme le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol ou la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy et bien sûr beaucoup d'autres.

Les autres, ils brassent de l'air, ils font des ronds dans l'eau, comme Olivier Faure, le patron du PS. Il paraît qu'il est passé à deux doigts de la rupture et à deux doigts aussi de prendre des mesures de rétorsion contre LFI, mais évidemment, il ne s'est rien passé. On voit bien que plus aucun arrangement n'est possible et la tragédie israélienne est révélatrice. Comment faire une union quand on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur ce qu'est le terrorisme ? On savait qu'il y avait des positions différentes, qu'ils étaient opposés, sur le régalien, sur la police, sur la laïcité, sur les sujets internationaux, sur l'Ukraine, sur l'Europe... Même sur l'âge de départ à la retraite, ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas le programme commun, c'est le programme rien en commun.

Ils restent ensemble pour conserver des sièges, on s'accroche à des postes. Il ne faut pas oublier que la Nupes est un accord électoral pour envoyer un maximum de députés à l'Assemblée. C'est tout. Jean-Luc Mélenchon a été très transparent dernièrement : "Je ne fais pas la Nupes parce que j'aime les autres, je ne les aime pas". Jean-Luc Mélenchon veut dominer les autres et surtout le PS, c'est de là qu'il vient. Il les tient par un chantage intellectuel qui consiste à dire que si on ne fait pas l'union, c'est le Rassemblement national qui gagne.