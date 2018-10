Les coulisses de la passation de pouvoir glaciale entre Collomb et Philippe

publié le 05/10/2018 à 19:32

C'est l'image politique de la semaine. Gérard Collomb cédant sa place à Édouard Philippe au ministère de l'Intérieur, en lui serrant la main sans le regarder . C'est un secret de polichinelle, entre le Premier ministre et son ex-ministre de l'Intérieur, les relations ont toujours été glaciales... Le passage de flambeau mercredi matin en était une nouvelle illustration !



La photo a été prise par Denis Allard, pour Libération. Ce cliché "conclut cette séquence où Collomb se retrouve comme un pantin un peu désarticulé à bout de souffle, n'ayant plus trop d'énergie sous le regard du Premier ministre", interprète le photographe.



Nous sommes donc à la fin des discours officiels pendant lesquels Édouard Philippe a superbement ignoré Gérard Collomb. Sur le tapis rouge, entouré de 4 gardes, l'épée tendue vers le ciel, le chef du gouvernement se tourne enfin vers son ex-ministre. Il lui sert la main, mais l'ancien premier flic de France ne le regarde plus. Il tend mollement son bras droit. Son visage est fermé. Absent, il est déjà parti.

"Ça reflétait bien l'ambiance assez tendue, même si sur cette photo Édouard Philippe lance son regard dans celui de Gérard Collomb, le cherche. On sent que là le gouvernement d'Édouard Philippe reprenait les rênes sur sa politique et sur les hommes qui lui appartenait", confie Denis Allard au micro de RTL.