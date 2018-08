publié le 16/08/2018 à 08:30

Le navire humanitaire Aquarius a finalement accosté à Malte après plusieurs jours d'errance en Méditerranée. Les 141 migrants à bord, de même que les 114 arrivés précédemment sur l'île, vont être transférés dans cinq pays européens. C'est pourquoi la France se prépare à accueillir 60 migrants dans les jours à venir.



Une annonce ouvertement critiquée par Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Invité de RTL ce jeudi 16 août, il dénonce une "hypocrisie". "C'est du Emmanuel Macron dans le texte et dans l'attitude. C'est de l'hypocrisie portée au sommet de l'État. Certains ont essayé de nous faire croire que son mutisme était la preuve d'une fermeté, c'était en fait la preuve d'une compromission voire d'une soumission", déplore-t-il, définissant dès lors le chef de l'État comme un "agent de l'immigrationnisme".

Il poursuit : "Ces fameux clandestins, nous ne nous contentons plus de les accueillir chez nous, nous allons les chercher dans les ports des autres pays. C'est absolument scandaleux au vu de la situation de nos compatriotes".

Si l'archevêque de Rouen estimait, la veille sur RTL, que la France pouvait être "plus généreuse", Stéphane Ravier a une vision différente même s'il reconnaît que l'Église "est dans son rôle de générosité".



Malgré tout, la "réalité économique" est tout autre pour le membre du Rassemblement national : "Nous n'avons plus les moyens d'accueillir qui que ce soit. Et j'ai beau relire les évangiles, je n'ai pas lu que la France devait être le Christ des nations et porter sur son dos la croix de la pauvreté mondiale", conclut-il.