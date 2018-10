publié le 03/10/2018 à 08:47

Le ministère de l'Intérieur et Matignon ont annoncé que la passation de pouvoirs entre Gérard Collomb et Édouard Philippe aura lieu ce mercredi 3 octobre à 9h15. Après la démission du premier, l'Élysée avait annoncé que le second assurerait l'intérim avant un remaniement.



Gérard Collomb avait présenté sa démission à Emmanuel Macron lundi 1er octobre, qui l'a dans un premier temps refusée, semblant signer une réconciliation entre le chef de l'État et le ministre. Mais face aux critiques, l'ancien maire de Lyon a renouvelé sa proposition de démission. Emmanuel Macron a fini par l'accepter tard dans la soirée mardi 2 octobre.



Le bientôt ex-ministre de l'Intérieur devrait rapidement retrouver son siège de maire de Lyon. Georges Képénékian, qui avait pris sa place après sa nomination au gouvernement en mai 2017, a envoyé sa lettre de démission à la préfecture. Il ne reste plus qu'un vote, presque assuré d'avance, au conseil municipal pour remettre Gérard Collomb dans son fauteuil de maire.

Suivez la situation minute par minute

8h52 - Bonjour et bienvenue dans ce direct pour suivre ensemble cette passation de pouvoir inattendue, prévue à 9h15. Édouard Philippe va assurer l'intérim au ministère de l'Intérieur après la démission de Gérard Collomb.

La passation de pouvoir entre @gerardcollomb et @EPhilippePM aura lieu ce matin à 09H15 à l'Hôtel Beauvau. Suivez les prises de parole sur nos comptes de réseaux sociaux. pic.twitter.com/FvUmqxT538 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 3 octobre 2018